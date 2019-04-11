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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:19

Из-за вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих

Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP
На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg Донбасс Из-за вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки, 10 апреля, пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе населенного пункта Опытное, а из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе Песков. Из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики ударили вблизи Павлополя, а из боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов – вблизи Каменки. Станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были применены вблизи Широкино, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – вблизи Павлополя. А из стрелкового оружия велся огонь в районе Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты вблизи Новозвановки, а из стрелкового оружия – у Станицы Луганской.

"Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 10 апреля одного оккупанта были уничтожены, шестеро – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, что недавно офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

А тем временем, как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, боевики, обстрелы, ООС

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