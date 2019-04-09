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Выбили "страйк" тремя ракетами: появилось видео удара ВСУ по боевикам

Сегодня, 10:32

Воины ООС устроили хорошую трепку врагу под Авдеевкой, что тот даже нос не мог высунуть

Фото: Facebook
Выбили "страйк" тремя ракетами: появилось видео удара ВСУ по боевикам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e02/1d3/5c9e021d30f93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e02/1d3/5c9e021d30f93.jpg Донбасс Воины ООС устроили хорошую трепку врагу под Авдеевкой, что тот даже нос не мог высунуть

Украинские военные жестко ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

"Авдеевский "промка". Двойной "страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите", – написал он.

На видео можно увидеть, как воины ООС из противотанкового ракетного комплекса ударили по позиции врага, осуществив три пуска ракет.

Отметим, воины ООС хорошо освоили современные ПТРК. Как рассказывал ранее директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко, украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе. В этом компоненте ВСУ временами и превосходят оккупантов.

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 8 апреля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий потери были и у сил ООС, однако ВСУ жестко отомстили за смерть побратима.

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Тег Донбасс, ракеты, штирлиц, боевики, позиция, птрк, авдеевка

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