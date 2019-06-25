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Ситуация на Донбассе обострилась: двое военнослужащих ранены, еще двое травмированы

25 июня, 09:23

Оккупанты за минувшие сутки 44 раза открыли огонь по позициям ВСУ

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе
Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе. Фото: Facebook

За минувшие сутки, 24 июня, на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Вблизи Водяного трижды велся огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Авдеевки пять раз стреляли из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, а у Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета. Окраины Павлополя шесть раз обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинка боевики семь раз ударили из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Богдановка дважды велся огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино были зафиксированы три вражеских обстрела из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраины Каменки боевики накрыли огнем из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. У Песков ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Новоселовки Второй дважды стреляли из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Чермалыка велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а на окраинах Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников боевики обстреляли 11 раз. В частности, в районе Южного дважды велся огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Два вражеских обстрела из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Новгородского. На окраине Новолуганского велся огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В районе Крымского дважды стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. У Луганского боевики три раза стреляли из автоматических гранатометов, а неподалеку Кряковки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 24 июня трех оккупантов ранено, уничтожено БПЛА противника и повреждено радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК"", – рассказали в ООС.

Напомним, 23 июня на Донбассе боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Из-за вражеского огня трое украинских защитников получили ранения. 

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, травмы, ВСУ, боевики, раненые, обстрелы, запрещенное оружие, обострение, ООС

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