Ситуация на Донбассе обострилась: двое военнослужащих ранены, еще двое травмированы
Оккупанты за минувшие сутки 44 раза открыли огонь по позициям ВСУ
За минувшие сутки, 24 июня, на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.
"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Вблизи Водяного трижды велся огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Авдеевки пять раз стреляли из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, а у Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета. Окраины Павлополя шесть раз обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинка боевики семь раз ударили из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Богдановка дважды велся огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино были зафиксированы три вражеских обстрела из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраины Каменки боевики накрыли огнем из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. У Песков ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Новоселовки Второй дважды стреляли из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Чермалыка велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а на окраинах Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников боевики обстреляли 11 раз. В частности, в районе Южного дважды велся огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Два вражеских обстрела из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Новгородского. На окраине Новолуганского велся огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В районе Крымского дважды стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. У Луганского боевики три раза стреляли из автоматических гранатометов, а неподалеку Кряковки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 24 июня трех оккупантов ранено, уничтожено БПЛА противника и повреждено радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК"", – рассказали в ООС.
Напомним, 23 июня на Донбассе боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Из-за вражеского огня трое украинских защитников получили ранения.
В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.
Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:
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