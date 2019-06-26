На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих ранены, еще двое – травмированы

Фото: AFP

За минувшие сутки, 25 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Вблизи Лебединского трижды велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки четыре раза стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Марьинки дважды ударили из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов. Еще два обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы на окраине Опитного. Неподалеку Водяного дважды стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики ударили в районе Новотроицкого. На окраине Невельского велся огонь из крупнокалиберного пулемета, а у Талаковки – из стрелкового оружия. Вблизи Широкино боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз. В районе Шумов велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Окраины Южного трижды обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще четыре обстрела из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты осуществили вблизи Крымского. Еще три раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они ударили в районе Новолуганского. Окраины Травневого попали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 25 июня двое оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 24 июня на Донбассе боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы.

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:

Видео: Facebook

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