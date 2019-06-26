Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли серьезные потери

26 июня, 07:19

Из-за вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих ранены, еще двое – травмированы

Фото: AFP

За минувшие сутки, 25 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Вблизи Лебединского трижды велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки четыре раза стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Марьинки дважды ударили из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов. Еще два обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы на окраине Опитного. Неподалеку Водяного дважды стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики ударили в районе Новотроицкого. На окраине Невельского велся огонь из крупнокалиберного пулемета, а у Талаковки – из стрелкового оружия. Вблизи Широкино боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз. В районе Шумов велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Окраины Южного трижды обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще четыре обстрела из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты осуществили вблизи Крымского. Еще три раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они ударили в районе Новолуганского. Окраины Травневого попали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 25 июня двое оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 24 июня на Донбассе боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы.

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:


Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли серьезные потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация на Донбассе обострилась: двое военнослужащих ранены, еще двое травмированы

Вчера, 09:23

Оккупанты за минувшие сутки 44 раза открыли огонь по позициям ВСУ

Обострение на Донбассе: с начала суток оккупанты устроили 15 обстрелов

24 июня, 19:10

Под вражеским огнем в рядах ВСУ обошлось без потерь

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

24 июня, 07:18

Из-за вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих

Обострение на Донбассе: с начала суток враг 12 раз нарушал режим тишины

23 июня, 19:46

В результате вражеских обстрелов двое наших бойцов были ранены

Почему 22-летний парень жестоко убил девочку

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

Германия прокомментировала выводы следственной группы в деле МН17

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Лидер "Слуги народа" ответил, когда заговорит на украинском языке

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы

В России школьницы заставили сверстницу пить воду из лужи (видео)

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

Магнитные бури в июне 2019: когда на Землю обрушатся метеоудары?

В Москве умер актер, звезда фильмов "Овод" и "Человек-невидимка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь