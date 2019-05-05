На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов ранения получил украинский военнослужащий

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За минувшие сутки, 4 мая, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враз вел огонь из 82 мм минометов вблизи Авдеевки, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Марьинки, Новомихайловки, Каменки и Лебединского. Станковые противотанковые гранатометы были применены вблизи Чермалыка, подствольные гранатометы – вблизи Песков и Марьинки. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли у Талаковки, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Лебединского и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из 120 мм минометов около Зайцевого, из 82 мм минометов – в районе Луганского, а из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов – около Новоалександровки. Автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены – вблизи Золотого-4.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двух оккупантов было уничтожено, еще двое – ранены", - рассказали в ООС.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 3 мая боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили смертельную "ответку".

Напомним, на днях Анатолий Штефан называл потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения. Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

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