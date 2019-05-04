Враг ударил из запрещенного вооружения: в ООС рассказали о ситуации на фронте

Противник продолжает пренебрегать договоренностями и режимом тишины, нанося удары на разных направлениях

Фото: Минобороны РФ

С начала сегодняшних суток боевики девять раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая позиции украинской армии из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть обстрелял позиции наших защитников:

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Марьинка и села Новомихайловка;

дважды с подствольных гранатометов – вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Талаковка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:

из 120 мм минометов – около населенного пункта Зайцево;

из 82 мм минометов – в районе населенного пункта Луганское;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Золотого-4.

В результате обстрелов потерь у ВСУ не было.

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, в пятницу, 3 мая, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили смертельную "ответку".

Напомним, на днях Анатолий Штефан называл потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения. Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

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