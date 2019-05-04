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Боевики ударили по украинским военным, но получили смертельную ответку

4 мая, 07:24

По данным разведки Объединенных сил, один оккупант был уничтожен, еще четверо – ранены

Фото: Facebook ООС
Фото: Facebook ООС.

В пятницу, 3 мая, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минского соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • четыре раза из 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Авдеевка;
  • трижды из 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Новотроицкое;
  • пять раз из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Марьинка;
  • из 82 мм минометов – вблизи населенного пункта Березовая;
  • из вооружения боевых машин пехоты – вблизи населенного пункта Павлополь;
  • трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Пищевики, Лебединское и Николаевка.
  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
  • из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов – около населенного пункта Золотое-4;
  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Новолуганское;
  • из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – у населенного пункта майорских;
  • из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Шумы.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 3 мая один оккупант был уничтожен, еще четверо – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Марьинка;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Лебединское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что российская паспортизация Донбасса может быть подготовкой России к широкомасштабной агрессии против Украины.

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Тег Донбасс, боевики, ООС

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