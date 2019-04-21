На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: четверо оккупантов уничтожены

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 20 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение, потратив 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе Павлополя, а из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты – в районе Опитного. Станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были применены в районе Песков, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Авдеевки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили в районе Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибра 120 мм у хутора Свободный.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четырех оккупантов было уничтожено, шесть захватчиков – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой, однако, несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

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