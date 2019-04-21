На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: четверо оккупантов уничтожены
Потерь среди украинских военнослужащих нет
За минувшие сутки, 20 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение, потратив 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе Павлополя, а из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты – в районе Опитного. Станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были применены в районе Песков, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Авдеевки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили в районе Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибра 120 мм у хутора Свободный.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четырех оккупантов было уничтожено, шесть захватчиков – ранены", – рассказали в ООС.
Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой, однако, несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.
Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж:
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