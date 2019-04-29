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На Донбассе боевики снова понесли потери

29 апреля, 07:26

Противник устроил вооруженные провокации – "ответку" от ВСУ не получил, но все равно у боевиков проблемы

Фото: Минобороны РФ

Обычно боевики несут потери после ответного огня ВСУ, но вчера, 28 апреля, украинские военные не приложили к этому руку. Противник три раза нарушил режим тишины, при этом дважды с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщает штаб Объединенных сил.

Враг также обстреливал наших защитников из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции ОС: из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у населенного пункта Широкино; из таких же минометов – вблизи населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции ВСУ в районе Крымского.

Несмотря на атаки противника, украинская армия в ответ огонь не открывала. Тем не менее, потери у врага все равно были, но в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля у оккупантов трое "200-х" и один травмирован.

Среди бойцов ВСУ потерь нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщалось, на Донбассе боевики активно готовят войска, а также использую на передовой тактику применения мобильных групп (оснащенных в основном минометами, "зенитками" и соответствующим транспортом) и снайперов.

Также смотрите видео, как на днях у Попасной бойцы ВСУ уничтожили снайпера боевиков.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, ООС

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