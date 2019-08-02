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На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ: один боец ранен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 2019-08-02T07:15:00+03:00 Донбасс За минувшие сутки оккупанты устроили пять обстрелов

За минувшие сутки 1 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим тишины, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг пять раз нарушал запрет на использование любого оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг три раза обстрелял позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Павлополя велся огонь из крупнокалиберного пулемета. У Красногоровка российские наемники ударили из крупнокалиберного пулемета, а окраина Водяного попала под огонь со станкового противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза. Неподалеку Попасной враг ударил из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, в районе Крымского – из крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - рассказали в ООС.

Отметим, что враг с начала "хлебного перемирия" регулярно обстреливает украинских военных, применяя при этом и тяжелое вооружение. Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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