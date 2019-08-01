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Украинский боец получил ранение из-за обстрела боевиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2019-08-01T21:04:00+03:00 Донбасс Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из автоматических гранатометов

1 августа украинские подразделения на Донбассе придерживались устойчивого режима прекращения огня, но боевики четыре раза нарушили запрет на использование любого оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", – говорится в информационном сообщении.

Отметим, что враг с начала "хлебного перемирия" регулярно обстреливает украинских военных, применяя при этом и тяжелое вооружение. Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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