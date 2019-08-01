Украинский боец получил ранение из-за обстрела боевиков

1 августа украинские подразделения на Донбассе придерживались устойчивого режима прекращения огня, но боевики четыре раза нарушили запрет на использование любого оружия.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", – говорится в информационном сообщении.
В тренде"Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории
Отметим, что враг с начала "хлебного перемирия" регулярно обстреливает украинских военных, применяя при этом и тяжелое вооружение. Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк