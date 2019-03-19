На Донбассе бойцы ВСУ сбили самодельный вражеский беспилотник: опубликованы фото

В зоне ООС сбили самодельный ударный беспилотник боевиков

Фото: AFP

На Донбассе бойцы ВСУ сбили самодельный вражеский беспилотник: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg 2019-03-19T15:39:15+02:00 Донбасс В зоне ООС сбили самодельный ударный беспилотник боевиков

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил украинские бойцы сбили самодельный ударный беспилотник боевиков.

Как сообщили в штабе ООС, с помощью летательного аппарата оккупанты пытались нанести урон бойцам ВСУ на Донецком направлении.





"Дрону противника были поставлены барьеры средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия его подбили", – отметили в штабе, добавив, что противник "снова убедился в эффективности системы ПВО на этом направлении".

Ранее мы сообщали о том, что 18 марта на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил, применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие

По данным разведки, 18 марта огнем два оккупанта были ликвидированы и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.

апомним, сутками ранее, 17 марта, на Донбассе погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за побратима .

А 16 марта боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе хутора Вольный. Тогда погиб один украинский воин и еще один получил ранения .

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