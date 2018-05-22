СБУ обнаружила на Донбассе тайник с оружием и боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Тайник был оборудован на территории частного домовладения в одном из сел Покровского района области. Работники правоохранительных органов изъяли из тайника три автомата Калашникова, гранатомет РПГ-22, тринадцать гранатометных выстрелов, семь гранат РГД-5 и большое количество патронов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель Волновахи в коробке из-под посуды пытался отправить почтой боевые гранаты.

Кроме того, украинские военные захватили оружие боевиков на Донбассе в результате успешного рейда в тыл противника. Вооруженные силы Украины обзавелись тремя российскими минометами.

Напомним, ранее в Донецкой области, на пустыре в населенном пункте Новотроицкое, украинские пограничники выявили крупный арсенал боеприпасов.