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На Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным россиянином

Сегодня, 15:38

В сети сообщили о гибели на Донбассе российского наемника боевиков

Боевики на Донбассе. Иллюстрация
Боевики на Донбассе. Иллюстрация. Фото: AFP
На Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным россиянином //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/14a/6a9/5c714a6a9d9de.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/14a/6a9/5c714a6a9d9de.png Донбасс В сети сообщили о гибели на Донбассе российского наемника боевиков

На Донбассе погиб очередной российский наемник боевиков – Александр Мазур, который был известен под позывным "Диггер". Об этом в своем Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"22 февраля "бригада 200" пополнилась очередным бойцом – Мазур "Диггер" Александр из России", – написал он.

Также автор разместил ссылку на данные боевика с сайта "Миротворец", в котором указано, что россиянин присоединился к боевикам так называемой "ДНР" в ноябре 2016 года.

Отметим, что в последнее время украинские воины зачастили с уничтожением либо вражеских позиций, либо техники. Так, на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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Тег Донбасс, штирлиц, россиянин, боевик, наемник

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