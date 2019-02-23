На Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным россиянином
В сети сообщили о гибели на Донбассе российского наемника боевиков
На Донбассе погиб очередной российский наемник боевиков – Александр Мазур, который был известен под позывным "Диггер". Об этом в своем Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
"22 февраля "бригада 200" пополнилась очередным бойцом – Мазур "Диггер" Александр из России", – написал он.
Также автор разместил ссылку на данные боевика с сайта "Миротворец", в котором указано, что россиянин присоединился к боевикам так называемой "ДНР" в ноябре 2016 года.
Отметим, что в последнее время украинские воины зачастили с уничтожением либо вражеских позиций, либо техники. Так, на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
Также украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.
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