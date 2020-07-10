На Донбассе четвертый день тушат лесной пожар: что говорят спасатели (фото, видео)

В Луганской области спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного пожара в районе Северодонецка. По состоянию на утро пятницы, 10 июля, открытого горения не наблюдается. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"Продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)", – говорится в сообщении.

Всего к борьбе с огнем привлекались 1169 человек и 228 единиц техники, в том числе два пожарных самолета Ан-32П. На данный момент на месте пожара развернут оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения. Там работает оперативная группа ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что масштабный пожар в Луганской области локализировали. По данным спасателей, осталось три очага тления.

Также мы сообщали новые данные о пострадавших и погибших во время пожара. Кроме того, по факту лесных пожаров в Луганской области было открыто три уголовных производства.

В связи с пожаром президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область – смотрите видео:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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