Боевики усиленно минируют Донбасс: появились новые разведданные

Противник использует запрещенные международными конвенциями мины и делает это в районах проживания мирного населения

/ Фото: Минобороны РФ

Военные РФ продолжают минировать Донбасс, причем делают это не только на передовой, но и в тылу, чем ставят под угрозу жизни мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в т.ч. с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

При этом противник осуществляет минирование, как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.

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Также оккупантами устанавливаются морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области.

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Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов. В начале июня на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования.

Позже стало известно, что российские военные прибыли на Донбасс и подорвались на своих же минах. Оккупанты приехали по ротации. Командование РФ приняло меры, чтобы скрыть небоевые потери только прибывших на восток Украины россиян.

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