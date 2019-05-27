Война на Донбассе в России уже не популярна: Ярош рассказал о проблемах агрессора

Поток наемников на восток Украины очень снизился – россияне не хотят ехать на фронт, отметил нардеп

Фото: Минобороны РФ

Пока российские наемники продолжают гибнуть на Донбассе, в самой России тема войны с Украиной утратила популярность, и россияне не рвутся на фронт.

Об этом рассказал "Обозревателю" командующий Украинской добровольческой армией, народный депутат Дмитрий Ярош.

По его словам, с падением среди россиян популярности войны на Донбассе падает и рейтинг хозяина Кремля.

"Разведка подтверждает: поток наемников на Донбасс очень снизился. И давно, уже пару лет как. Реклама этой войны в России сейчас уже не такая большая, как в 2014-15 годах. Соответственно, финансовые вливания, которые идут (по пару тысяч рублей они получают там) никак не заполняют пробелы в семейном бюджете российских боевиков. Война в России уже не популярна. И она не решает никаких вопросов – даже для тех, кто там воюет. Популярность этой войны падает каждый день, как и популярность ее организаторов: Путина и кремлевской клики", – рассказал Ярош.

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В то же время он не исключает, что к парламентским выборам, на которые и делает ставку Путин, Россия может перейти к активизации боевых действий.

"Снова пришлют "добровольцев" из вооруженных сил Российской Федерации ... Особенно перед нашими внеочередными парламентскими выборами. "Принуждение Украины к миру" – это бы называлось. Мы это предусматриваем. И будем, безусловно, этому противодействовать", – подчеркнул нардеп.

Напомним, как сообщал ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, в России "прижали" организацию по отправке наемников на Донбасс. По его словам, российские спецслужбы используют "Союз десантников России" для "работы" на украинском направлении.

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