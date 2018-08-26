На Донбассе двое военных погибли в результате подрыва, один ранен, трое получили боевые травмы

На Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах. В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, два получили боевые травмы", – отмечено в сообщении пресс-центра ООС.

По данным фактам проводится тщательная проверка, подчеркнули в ООС.

В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Объединенные силы продолжают выполнение задач в усиленном режиме.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединский. Во всех случаях командиры подразделений принимали решение по осуществлению огневого воздействия на противника для того, чтобы принудить его прекратить обстрел.

Напомним, что 25 августа враг применил семь раз запрещенное Минскими соглашениями вооружение, однако украинские военные контролируют ситуацию на фронте. Российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, 24 августа боевики ударили артиллерией по украинским военным. Оккупанты на Донбассе применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение – курпнокалиберные минометы и ствольную артиллерию. Всего было совершено 39 обстрелов.В этот день в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военнослужащий - уроженец села Червоное (Сумская область) Станислав Дьяконов.



