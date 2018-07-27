Ситуация на Донбассе: погиб украинский военный

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ

С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли украинские позиции. В результате подрыва погиб боец ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорское, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.

"В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных, а вблизи Гнутово и вовсе ударили управляемыми противотанковыми ракетами.

А 25 июля враг 24 раза атаковал позиции Вооруженных сил, причем применял и запрещенного минскими соглашениями вооружение. Однако ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы.