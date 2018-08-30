На Донбассе горят минные поля, взрываются боеприпасы – ООС

Сегодня, 11:01

Военные закрыли КПВВ "Новотроицкое", пока не будет локализован пожар и не станет безопасно

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

В Донецкой области из-за возгорания сухой травы вблизи контрольного поста "Березовое-2" начали детонировать установленные минные заграждения, а также не разорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что решением командующего ООС продлен режим "красный" на КПВВ "Новотроицкое", КРП "Березовое-1" и "Березовое-2".

"В настоящее время в непосредственной близости от контрольного поста "Березовое-2" продолжает гореть сухая трава. От огня детонируют минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения", – сообщают военные.

Кроме того, пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Новотроицкое" будет восстановлено после локализации очагов возгорания, стабилизации ситуации и обеспечении безопасности.

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Напомним, в последнее время из-за жаркой погоды в Украине регулярно объявляются режимы чрезвычайной пожарной опасности. Почти по всей стране спасатели били тревогу из-за 5 уровня пожарной опасности.

В начале августа боевики на Донбассе "перестарались" с минированием и сожгли урожай, технику и имущество людей. В свою очередь местные жители в шоке от действий боевиков и сильно возмущались, но российские военные в ответ отказались тушить пожар.
пожар, Донбасс, боеприпасы, ООС, минное поле

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Источник:

"Сегодня"

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