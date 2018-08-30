Новое перемирие на Донбассе сорвано: боевики 18 раз атаковали ВСУ

Несмотря на второй день "школьного" перемирия, противник и не собирался прекращать обстрелы. 29 августа боевики 18 раз атаковали позиции украинской армии, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Военные отмечают, что количество обстрелов снизилось, однако враг продолжает использовать даже запрещенное "Минском" вооружение – 82 мм миномет. Также применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединский и Водяное. На Горловском направления в районе населенного пункта Новгородское противник применил миномет", – сообщили в ООС.

В результате боевых действий потерь в украинской армии нет.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял наши позиции в районе Луганского со станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, 28 августа, накануне нового перемирия, ситуация на фронте была более напряженной – боевики на Донбассе ударили из танков и артиллерии. Однако украинские военные не остались в долгу и дали хорошую "ответку", уничтожив троих бойцов противника.

Как мы писали, в ВСУ высмеяли новый фейк боевиков на Донбассе. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что представители боевиков в СЦКК пытались обвинить украинских военных в том, что якобы они подбили из ПТУРа гражданский самосвал под Докучаевском, но чего-то они не учли в своей версии.