На Донбассе грузовик оккупантов протаранил маршрутку: опубликованы фото

Сегодня, 12:12

В Шахтерске грузовик "народной милиции" врезался в пассажирский автобус

Фото: Twitter/Necro Mancer
Фото: Twitter/Necro Mancer

В оккупированном городе Шахтерск Донецкой области 9 ноября произошло ДТП на трассе Донецк – Старобельск: в районе поста ГАИ грузовик так называемой "народной милиции ДНР" врезался в пассажирский автобус.

Как сообщил в своем Twitter пользователь под ником Necro Mancer, в результате столкновения обошлось без погибших, а пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.

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В свою очередь, пользователь Twitter-аккаунта IgorGirkin с сарказмом добавил, что на дороге "пассажирский "Богдан" "нагло напал" на "Урал" "народной милиции"

"Но не тут-то было... Говорят абизяну, рулившую "Уралом", от****ил гаишник", – с юмором резюмировал он.

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Напомним, ранее украинские волонтеры рассказали о том, как на Донбассе у боевиков "ДНР" "совершенно случайно" сгорел пункт управления огнем артиллерии вместе со складом боеприпасов и гаубицей Д-30.

Также недавно разведка сообщала о бегстве боевиков с передовой. Местные "воины" не хотят воевать и бегут с передовых позиций, а другие намерены переводиться в тыл, подальше от линии фронта.

А тем временем Россия забросила на Донбасс "казаков" и контрактников армии РФ со спецзаданием. Местные жители отказываются воевать за боевиков, и некомплект подразделений закрывают наемниками из России. Но прежде, чем отправлять их на Донбасс, они проходят специальный инструктаж для пропагандистской работы с местным населением.
ДТП, Донбасс, маршрутка, грузовик, боевики, шахтерск

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Источник:

"Сегодня"

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