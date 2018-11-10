На Донбассе грузовик оккупантов протаранил маршрутку: опубликованы фото

В оккупированном городе Шахтерск Донецкой области 9 ноября произошло ДТП на трассе Донецк – Старобельск: в районе поста ГАИ грузовик так называемой "народной милиции ДНР" врезался в пассажирский автобус.

Как сообщил в своем Twitter пользователь под ником Necro Mancer, в результате столкновения обошлось без погибших, а пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.

В свою очередь, пользователь Twitter-аккаунта IgorGirkin с сарказмом добавил, что на дороге "пассажирский "Богдан" "нагло напал" на "Урал" "народной милиции"





"Но не тут-то было... Говорят абизяну, рулившую "Уралом", от****ил гаишник", – с юмором резюмировал он.

Напомним, ранее украинские волонтеры рассказали о том, как на Донбассе у боевиков "ДНР" "совершенно случайно" сгорел пункт управления огнем артиллерии вместе со складом боеприпасов и гаубицей Д-30.

Также недавно разведка сообщала о бегстве боевиков с передовой. Местные "воины" не хотят воевать и бегут с передовых позиций, а другие намерены переводиться в тыл, подальше от линии фронта.

А тем временем Россия забросила на Донбасс "казаков" и контрактников армии РФ со спецзаданием. Местные жители отказываются воевать за боевиков, и некомплект подразделений закрывают наемниками из России. Но прежде, чем отправлять их на Донбасс, они проходят специальный инструктаж для пропагандистской работы с местным населением.