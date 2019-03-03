На Донбассе гвардейцы задержали наемника оккупантов
Гвардейцы обнаружили наемника в ходе проверки документов на блокпосту
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы Национальной гвардии Украины задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве российско-оккупационным войскам.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, мужчина был задержан во время проверки на блокпосту, после проверки по базам данных.
"Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Нацполиции установили, что гражданин подлежит задержанию как подозреваемый в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В результате подозреваемого задержали и доставили в Беловодский отдел полиции.
Напомним, что ранее в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года - 150 погибших и раненых. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
А тем временем Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
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