На Донбассе гвардейцы задержали наемника оккупантов

Гвардейцы обнаружили наемника в ходе проверки документов на блокпосту

Бойцы Нацгвардии задержали подозреваемого в работе на оккупантов. Фото: Facebook

На Донбассе гвардейцы задержали наемника оккупантов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ba8/b33/5c7ba8b3340f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ba8/b33/5c7ba8b3340f4.jpg 2019-03-03T12:21:01+02:00 Донбасс Гвардейцы обнаружили наемника в ходе проверки документов на блокпосту

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы Национальной гвардии Украины задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве российско-оккупационным войскам.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, мужчина был задержан во время проверки на блокпосту, после проверки по базам данных.

"Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Нацполиции установили, что гражданин подлежит задержанию как подозреваемый в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В результате подозреваемого задержали и доставили в Беловодский отдел полиции.

Напомним, что ранее в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года - 150 погибших и раненых. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.

А тем временем Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

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