На Донбассе из-за артиллерийского обстрела боевиков погиб мирный житель Чермалыка

Вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома

Последствия обстрела боевиками Золотого и Новоалександровки. Фото: facebook.com/pressjfo.news.

На Донбассе поздно вечером в четверг 11 июля в результате артиллерийского обстрела боевиков населенного пункта Чермалык был ранен местный житель, который впоследствии скончался. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года. Вскоре от полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.

Вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Отмечается, что военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданского гражданина.

Пострадавшего жителя незамедлительно доставили санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи, но вскоре он умер.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие подавили вражескую активность, однако боевики не впервые пренебрегают нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Как сообщали новости "Сегодня", еще один обстрел произошел около 15:00 10 июля в районе южной окраины Гранитного, где был подбит автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Погиб один боец ВСУ и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал. Позже стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе.

Спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений". А заместитель министра Егор Божок отметил: "Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на нападение боевиков. Глава государства поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе, усилив активность подразделений ВСУ.

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