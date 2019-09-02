На Донбассе из-за обстрелов погиб военный

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В течение текущих суток боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, используя при обстрелах запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артсистемы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб один военный. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций ВСУ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ОС близ Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

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"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - уточнили в штабе.

Напомним, что накануне вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Также украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщила, что незаконные вооруженные формирования обстреляли с. Гранитное (Донецкая обл.) из артиллерии 122мм калибра и минометов калибра 120мм.

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