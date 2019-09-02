Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

На Донбассе из-за обстрелов погиб военный

2 сентября, 19:50

Военнослужащий операции Объединенных сил погиб близ Новотошковского

/ Фото: Getty Images

В течение текущих суток боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, используя при обстрелах запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артсистемы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб один военный. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций ВСУ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ОС близ Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Реклама

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - уточнили в штабе.

В тренде
Украину зацепит похолодание: синоптик рассказала, где резко спадет жара

Напомним, что накануне вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Также украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщила, что незаконные вооруженные формирования обстреляли с. Гранитное (Донецкая обл.) из артиллерии 122мм калибра и минометов калибра 120мм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс ВСУ обстрелы

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике АбхазияДругие страны
Гибель бойца на Донбассе: погиб 20-летний морской пехотинец
Гибель бойца на Донбассе: погиб 20-летний морской пехотинецДонбасс

Новости партнеров

Loading...