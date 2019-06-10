На Донбассе боевики создают "кочующие" минометные группы – разведка

Для обучения новой тактике ведения обстрелов подвезли кадровых российских военных

Фото: Сегодня

Боевики не только скрыто подтягивают на передовую тяжелое вооружение, но и переходят на использование "кочующих" минометов, которые работают в связке беспилотниками. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ усиливает боевые способности передовых подразделений "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, возросла интенсивность тренировок минометных и артиллерийских расчетов. Кроме того, противником создаются т.н. "кочующие" (мобильные) артиллерийские и минометные группы, перемещение которых осуществляется с нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. (Минометы подвозят на транспорте, быстро устанавливаются, производится обстрел, быстро сворачиваются и покидают место стрельбы, чтоб не получить "ответку").

"С целью повышения уровня навыков экипажей самоходных артиллерийских установок и минометных расчетов к быстрому развертыванию и ведения огня с неподготовленных и закрытых позиций, к их подготовке привлекаются кадровые российские офицеры-артиллеристы. Для эффективного применения указанных мобильных групп активно используются беспилотные летательные аппараты, полеты которых корректируются с работой постов радиоэлектронного подавления российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

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