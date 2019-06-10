Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики создают "кочующие" минометные группы – разведка

10 июня, 14:49

Для обучения новой тактике ведения обстрелов подвезли кадровых российских военных

Фото: Сегодня

Боевики не только скрыто подтягивают на передовую тяжелое вооружение, но и переходят на использование "кочующих" минометов, которые работают в связке беспилотниками. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ усиливает боевые способности передовых подразделений "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, возросла интенсивность тренировок минометных и артиллерийских расчетов. Кроме того, противником создаются т.н. "кочующие" (мобильные) артиллерийские и минометные группы, перемещение которых осуществляется с нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. (Минометы подвозят на транспорте, быстро устанавливаются, производится обстрел, быстро сворачиваются и покидают место стрельбы, чтоб не получить "ответку").

"С целью повышения уровня навыков экипажей самоходных артиллерийских установок и минометных расчетов к быстрому развертыванию и ведения огня с неподготовленных и закрытых позиций, к их подготовке привлекаются кадровые российские офицеры-артиллеристы. Для эффективного применения указанных мобильных групп активно используются беспилотные летательные аппараты, полеты которых корректируются с работой постов радиоэлектронного подавления российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, разведка, боевики, минометы

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики создают "кочующие" минометные группы – разведка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза

Сегодня, 13:38

Потерь среди украинских военных нет

Массивный обстрел произошел вблизи патруля миссии ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 11:33

Боевики нарушают режим прекращения огня

Боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе – военные

Сегодня, 08:50

Боевики на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинских военных

На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

Сегодня, 07:18

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Кто сказал, что немки – некрасивые?

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Что лечит калина в организме человека

На что способно обычное дегтярное мыло

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

«Киевстар» отменит мобильные безлимитные тарифы

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Чумовая бомбардировка Усиком соперника
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь