На Донбассе легковушка протаранила бетонную стелу и загорелась: двое погибших

Смертельное ДТП произошло на въезде в Марьинку

В Донецкой области легковушка наехала на бетонную стелу, вылетела в поле и загорелась. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня, 10 сентября, около 00:40 на въезде в Марьинку. Как выяснилось, на дорожном кольце водитель Volkswagen не справился с управлением и на большой скорости врезался в бетонную стелу. Машина вылетела в поле и загорелась.

В результате аварии погиб 58-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка. Погибшие оказались жителями Марьинки.

"Событие квалифицированы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование", - рассказали в полиции.

На месте работал следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта областного управления полиции.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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