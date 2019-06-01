Россия скрыто перебрасывает на Донбасс новые партии оружия и боеприпасы

А тем временем на оккупированные территории прибывают российские военные инструкторы

Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает использовать Донбасс как полигон для нового вооружения. Страна-агрессор завозит на оккупированные территории новые виды оружия, а также старые боеприпасы для утилизации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в течение мая через неконтролируемый украинской властью участок границы с Россией боевикам скрыто завозились новые партии оружия, боеприпасов, мин и взрывчатых веществ. При этом для транспортировки взрывоопасных грузов использовались гражданские автомобили без соответствующих знаков предупреждения.

"В подразделения российских оккупационных войск прибывают группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей", – сообщает разведка.

Как сообщалось на днях, россияне проверяют готовность боевиков Донбасса, хотят использовать их "по назначению". Также на оккупированных территориях комиссий проверяют отдельные подразделения т.н. "республиканских силовых структур", добавили в разведке.

А тем временем в "Л/ДНР" с боевиков принудительно собирают деньги на российские паспорта. На оккупированных территориях опасаются, что в случае обострения ситуации на фронте новые "россияне" дезертируют в РФ.

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