На Донбассе наблюдатели ОБСЕ едва не попали под пули боевиков

Сегодня, 01:04

В Луганской области в 100 м от миссии ОБСЕ открыли огонь

Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

Во вторник, 23 мая, в поселке Кряковка Луганской области вблизи патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые ранее обнаружили скопление тяжелого вооружения оккупантов, открыли огонь.

Об этом в эфире Громадського сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, обстрел велся в 100 метрах от наблюдательной миссии из неизвестного направления.

Представитель ОБСЕ констатировал ухудшение обстановки на линии соприкосновения. По информации наблюдателей, за последние сутки зафиксировано 1100 нарушений режима прекращения огня.

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"За последние две-три недели ситуация на фронте развивалась в негативном направлении. Мы зафиксировали нарушения режима прекращения огня", – добавил Хуг.

Напомним, 20 мая во время патрулирования специальной миссии ОБСЕ в районе Золотого в Луганской области произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 595 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в ОБСЕ констатируют наибольшее обострение ситуации на Донбассе с начала этого года – наблюдателями зафиксировано 7 700 нарушений режима прекращения огня.
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