В ОБСЕ насчитали около 600 взрывов за сутки на Донбассе

Сегодня, 22:43

В Донецкой области нарушения перемирия зафиксированы в районе Горловки, Светлодарска, северо-запада Донецка, Ясиноватой, Углегорска и Лебединского

Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 595 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 20 мая до 19:30 21 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 580 взрывов), если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (около 280 взрывов)", – говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения перемирия зафиксированы в районе Горловки, Светлодарска, северо-запада Донецка, Ясиноватой, Углегорска и Лебединского.

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"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 15 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (38 взрывов)", – говорится в отчете.

На Луганщине огневая активность была зафиксирована в районе Кряковки и Веселой Горы.
Так, утром 21 мая представители миссии, находясь на южной окраине Веселой Горы (неподконтрольной правительству Украины, в 16 км к северу от Луганска), слышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 800 м – 1 км со стороны севера. Наблюдатели миссии оценивают, что эти выстрелы были направлены на беспилотный летательный мини-аппарат СММ.

При этом сказано, что после второго выстрела миссия видела, как беспилотник потерял высоту и упал на землю на расстоянии 1,2 км к северу. Наблюдатели немедленно покинули этот район.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками Троицкого погибли мать, отец и ребенок. Люди прятались в подвале, решили, что стрельба закончилась, и вышли, но прилетел последний снаряд боевиков.

А вечером 21 мая во время обстрела боевиков была ранена пожилая женщина из Зайцево – у 60-летней местной жительницы диагностировали минно-взрывную травму и госпитализировали.
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"Сегодня"

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