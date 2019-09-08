Боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты

В штабе ООС рассказали о нарушениях режима прекращения огня

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С начала суток 8 сентября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Накануне, 7 сентября, боевики нарушили перемирие 14 раз. Сегодня украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Обстрелам подверглись населенные пункты Гранитное, Красногоровка, Верхнеторецкое, Николаевка и Авдеевка, уточняется в сообщении.

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"В течение дня противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

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"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – добавили в штабе ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", пока Киев встречал освобожденных из России пленных, военным на передовой приходилось отбивать атаки боевиков. Подробности узнавайте из сюжета:

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