Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты

8 сентября, 20:26

В штабе ООС рассказали о нарушениях режима прекращения огня

/ Фото: Getty Images

С начала суток 8 сентября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Накануне, 7 сентября, боевики нарушили перемирие 14 раз. Сегодня украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Обстрелам подверглись населенные пункты Гранитное, Красногоровка, Верхнеторецкое, Николаевка и Авдеевка, уточняется в сообщении.

Реклама

"В течение дня противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Читайте также: Львовяне на коленях простились с погибшим молодым бойцом

В тренде
Названы победители 76-го Венецианского кинофестиваля: полный список лауреатов
Тодд Филлипс получил Золотого льва за фильм "Джокер"

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – добавили в штабе ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", пока Киев встречал освобожденных из России пленных, военным на передовой приходилось отбивать атаки боевиков. Подробности узнавайте из сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс боевики гранатометы режим прекращения огня сводка ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике АбхазияДругие страны
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фотоУкраина
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробности
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробностиДонбасс
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации Захарченко
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации ЗахарченкоУкраина
Боевика из России приговорили к 15 годам на Донбассе
Боевика из России приговорили к 15 годам на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Loading...