Боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты

С начала суток 8 сентября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Накануне, 7 сентября, боевики нарушили перемирие 14 раз. Сегодня украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
Обстрелам подверглись населенные пункты Гранитное, Красногоровка, Верхнеторецкое, Николаевка и Авдеевка, уточняется в сообщении.
"В течение дня противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
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"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – добавили в штабе ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", пока Киев встречал освобожденных из России пленных, военным на передовой приходилось отбивать атаки боевиков. Подробности узнавайте из сюжета:
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