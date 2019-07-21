В Запорожье избиратель разбил голову на участке

Пострадавшего увезла скорая

Иллюстрация. Фото: Вместе.

Сегодня на выборах в Вознесеновском районе Запорожья произошел случай травматизма на избирательном участке № 230293.

Одному из избирателей стало плохо. Он упал и при этом разбил голову.

Как сообщила координатор наблюдения Гражданской сети "Опора" за выборами в Запорожской области Таисия Мельниченко, пострадавшего увезла "скорая помощь".

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина оголился на избирательном участке.

А в Мариуполе избиратель прикрепил к бюллетеню презерватив.

Кроме того на избирательных участках в Харькове порвали три бюллетеня.

Также мы сообщали, что в Ровно кандидат в нардепы выложил в сети фото своего бюллетеня.

Новости "Сегодня" сообщали, что на выборах-2019 за места в Верховной Раде на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах борются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе борются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробнее о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

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