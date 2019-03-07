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Захарова обвинила Украину в саботаже Минских соглашений

Сегодня, 14:29

По мнению Захаровой, Украина изображает из себя "жертву российской агрессии"

Фото: Politeka
Фото: Politeka.
Захарова обвинила Украину в саботаже Минских соглашений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/714/7d9/5c67147d91852.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/714/7d9/5c67147d91852.jpg Донбасс По мнению Захаровой, Украина изображает из себя "жертву российской агрессии"

В МИД России заявили, что Украина изображает из себя "жертву российской агрессии". Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

"В борьбе за сохранение власти киевское руководство продолжает изображать из себя жертву мнимой российской агрессии. Делается это на фоне откровенного саботажа Минского комплекса мер. Это, безусловно, вызывает опасения с нашей стороны", – сказала Захарова.

При этом она отметила, что для оказания поддержки Украине на "Донбасс зачастили западные политики". По словам Захаровой, в феврале на востоке Украины побывали десять иностранных делегаций, а в марте – уже три. Захарова утверждает, что перед такими визитами, "как по заказу, наблюдается обострение обстановки".

"Складывается впечатление, что украинское военное командование в пропагандистских целях накануне приезда заграничных гостей намерено провоцирует обострение обстановки на Донбассе, желая продемонстрировать доказательства некой мнимой российской агрессии", – сказала она.

По словам Захаровой, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь "комплексный взгляд на военные приготовления".

В свою очередь, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что обострение ситуации на Донбассе происходит со стороны РФ. Боевики с начала года стали активней применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, минометы. Однако бойцы ВСУ достойно отвечают врагу.

Также генерал отметил, что оккупанты активно готовят артиллерию и отрабатывают нанесение ударов под руководством российских кураторов.

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Тег Донбасс, захарова, обострение ситуации , минские соглашения

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