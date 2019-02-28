Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику – разведка
На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов
Российско-оккупационное командование усилило подготовку артиллерийских подразделений на Донбассе и работает над обнаружением украинской артиллерии для ее уничтожения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупанты привезли боевикам дополнительное оборудование и усилили интенсивность боевой подготовки артиллеристов.
"В ходе проведения 26-27 февраля на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей учебных стрельб артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России автоматизированных звукометрических комплексов пассивного действия АЗК-7 "Мезотрон". В то же время российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллериййских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям Объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", – сообщает разведка.
Как мы недавно писали, у ВСУ появились доказательства применения боевиками высокоточных снарядов "Краснополь". Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше.
А тем временем отметим, что у ВСУ скоро могут появиться комплексы, способные обнаружить артиллерию врага. Директор Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2", которым занимается львовское предприятие "Лорта".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику – разведка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Л/ДНР" готовятся к выдаче российских паспортов: в разведке сообщили детали
Оккупанты боятся потерять поддержку населения и решили задобрить людей слухами о российском гражданстве
Названивают по вечерам и приходят домой: как в "Л/ДНР" вербуют боевиков
В войска оккупанты набирают бывших правонарушителей, которых уже выгоняли, и на них оказывают психологическое воздействие