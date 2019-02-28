Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику – разведка

На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов

Фото: Минобороны РФ

Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e4/7b7/5c77e47b788c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e4/7b7/5c77e47b788c9.jpg 2019-02-28T15:44:49+02:00 Донбасс На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов

Российско-оккупационное командование усилило подготовку артиллерийских подразделений на Донбассе и работает над обнаружением украинской артиллерии для ее уничтожения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты привезли боевикам дополнительное оборудование и усилили интенсивность боевой подготовки артиллеристов.

"В ходе проведения 26-27 февраля на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей учебных стрельб артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России автоматизированных звукометрических комплексов пассивного действия АЗК-7 "Мезотрон". В то же время российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллериййских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям Объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", – сообщает разведка.

Как мы недавно писали, у ВСУ появились доказательства применения боевиками высокоточных снарядов "Краснополь". Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше.

А тем временем отметим, что у ВСУ скоро могут появиться комплексы, способные обнаружить артиллерию врага. Директор Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2", которым занимается львовское предприятие "Лорта".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику – разведка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.