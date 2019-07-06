На Донбассе оккупанты били из минометов и гранатометов

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями

Фото: AFP

На Донбассе с начала субботы боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Широкино, по направлению Саханка – из стрелкового оружия; возле Лебединского, по направлению Саханка – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Марьинки, по направлению Трудовская – из миномета калибра 82 мм; в районе населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского – из автоматического гранатомета; неподалеку Богдановки, по направлению Петровское – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", – отметили в штабе ООС.

Кроме того обстрелам подверглись населенные пункты Хутор Вильный и Новотошковское.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось, в пятницу, 5 июля, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в больнице умер боец 24-й "королевской" бригады ВСУ, который подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей. Эдуарду Лободе было всего 25 лет. Сам он родом из Сумской области.

Напомним, на днях боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего погибли двое медиков. Подробней смотрите в видеосюжете:

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