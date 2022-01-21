На Донбассе оккупанты снова открыли огонь: где стреляли

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными

На Донбассе снова активизировались оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 20 января, на Донбассе российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате из украинских военных никто не пострадал.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Опытного вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В сторону Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Недалеко от Марьинки противник обстреливал позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

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Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.

В ОРДЛО за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:

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3 зенитных ракетных комплекса;

50 танков;

15 самоходных артиллерийских установок;

10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевка, Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);

6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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