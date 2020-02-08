На Донбассе оккупанты устроили обстрелы из тяжелых вооружений

Боевики вели огонь из тяжелой артиллерии и минометов

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в районе поселка Орехово, позиции Вооруженных сил Украины оккупанты обстреливали из тяжелых вооружений – артиллерии и минометов.

Как сообщили в Министерстве обороны, огонь велся из орудий калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

"Текущие сутки российско-оккупационные войска, в очередной раз, сознательно нарушая запрет на применения тяжелого вооружения на линии боевого столкновения, начали плотным артиллерийским и минометным обстрелом наших защитников под Орехово", – говорится в сообщении.

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Также военные отметили, что сразу после полуночи в течение около 20-ти минут оккупанты сделали 12 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 16 мин калибра 120 мм. К счастью, обошлось без потерь в рядах наших бойцов.

В тренде На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы из запрещенного оружия

Ранее мы сообщали, что 7 февраля боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, 6 февраля боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил травму.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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