На Донбассе остановили пропуск людей через линию разграничения

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи 22 марта остановят пропуск людей через линию разграничения для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили в штабе ООС, прекращается пропуск как людей, так и транспортных средств.

В то же время, "пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН и Красного Креста будет проводиться по ранее установленному порядку".

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"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку может быть дано разрешение на пересечение линии разграничения", – добавили в штабе.

Напомним, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения "тотального карантина".

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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