На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик

"Королевская" бригада ВСУ понесла потери под Новомихайловкой

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23a/2b1/5c923a2b1c1db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23a/2b1/5c923a2b1c1db.jpg 2019-03-23T11:34:00+02:00 Донбасс "Королевская" бригада ВСУ понесла потери под Новомихайловкой

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военный медик Владимир Маркевич. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

"В Королевской бригаде после поражения вражеским снайпером в районе населенного пункта Новомихайловка погиб старший сержант Маркевич Владимир Михайлович", – говорится в сообщении.

Как отметили в "королевской" бригаде, Маркевич был старшим боевым медиком и находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения в районе Новомихайловкм – одного из самых опасных участков, где его помощь могла понадобиться в любую минуту.

"В это время российские наемники сделали три выстрела из новейшей снайперской винтовки калибра 12,7 мм, одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника", - рассказали военные.

В бригаде сообщили, что Владимир Маркевич родился 5 февраля 1971 года и жил в населенном пункте Раздол во Львовской области. Спасать бойцов в зону ООС мужчина отправился в апреле 2018 года.

Боевые побратимы отзывались о нем, как о смелом и искреннем человеке, всегда готовом прийти на помощь. У погибшего остался 22-летний сын Кирилл.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики обострили ситуацию и получили жесткий ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.

Также ВСУ на Донбассе ответили оккупантам и 18 марта: тогда боевики потеряли живую силу, БМП и транспорт. У боевиков два человека были убиты, двое – ранены.

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