На Донбассе от пули снайпера погиб воевавший в Песках украинский доброволец

Сергей Гундер год участвовал в боях в Песках, получил тяжелое ранение в руку во время разведки

В среду, 16 мая, в зоне Операции объединенных сил, от пули снайпера, попавшей в сердце, погиб 41-летний Сергей Гундер (позывной "Татарин"), житель Ивано-Франковска, военнослужащий 9-й роты 93-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Сергей Гундер родился в Харькове, последние 10 лет жил в Ивано-Франковске. На фронт ушел добровольцем, с января 2015 служил в 93-й ОМБр, год участвовал в боях в Песках, 25.12.2015-го получил тяжелое ранение в руку во время разведки, получил инвалидность II группы. После демобилизации подписал контракт. Также был активным участником волонтерской организации "Галицкие львы". У него остались мать в Харькове, жена и дочь в Драгомирчанах, и двое детей от первого брака в Надвирной.





