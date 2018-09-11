В Донецкой области за помощь боевикам женщину приговорили к восьми годам заключения

Она принимала активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции

В Донецкой области к восьми годам заключения заочно приговорили соучастницу террористов "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к боевикам террористической организации "ДНР". Она принимала активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Также по заданию главарей террористов женщина собирала сведения о личном составе и позициях военной техники Вооруженных сил Украины в Мариуполе и Волновахе. Через социальные сети сообщница боевиков вела активную антиукраинскую пропаганду и призывала к нарушению территориальной целостности нашего государства.

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По материалам СБУ Приазовский районный суд Запорожской области признал ее виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно.

Напомним, за помощь боевикам "депутату" из "ДНР" грозит 15 лет тюрьмы. По данным прокуратуры, мужчина продолжает работать на оккупантов и принимает активное участие в деятельности самопровозглашенной республики.

Как сообщалось, житель Сумской области перешел на сторону боевиков так называемой "Донецкой Народной Республики". Мужчин вступил в ряды одного из батальонов псевдореспублики и принимает активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.