На Донбассе в очередях на контрольных пунктах умерли двое граждан Украины

На КПВВ умерли два человека, которые собирались выехать с оккупированной территории

В очереди на КПВВ Майорск на Донбассе умер пенсионер. Фото: Facebook

На Донбассе в очередях на контрольных пунктах умерли двое граждан Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c03/ae4/5c5c03ae4b588.png 2019-03-15T15:35:00+02:00 Донбасс На КПВВ умерли два человека, которые собирались выехать с оккупированной территории

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, пытаясь выехать с оккупированной территории через линию разграничения, умерли двое граждан Украины.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, смерти украинцев были зафиксированы 15 марта на контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское".

Так, в 10:35 на КПВВ "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что во время поездки от блокпоста "Березовое-2" его 64-летний пассажир почувствовал слабость и потерял сознание.

"Старший наряда вызвал машину скорой помощи, которая прибыла уже в 10:45, однако, к сожалению, после приезда "скорой" был констатирован факт смерти гражданина. Предварительный диагноз – инфаркт", – говорится в сообщении.

В 11:20 родственники умершего забрали тело на временно оккупированную территорию – мужчина так и не пересек линии разграничения.

Второй случай произошел на КПВВ "Майорское" – в 11:40, во время прохождения контроля на выезд с оккупированной территории, гражданин Украины потерял сознание.

"В 11:45 была вызвана скорая помощь, по прибытии которой, с 12:00 до 12:15 осуществлялись реанимационные мероприятия, которые не дали позитивного результата. Врачи констатировали смерть человека", – отметили в пресс-центре.

Родственники умершего планируют перевезти его тело на временно оккупированную территорию – украинец также не успел пересечь линию соприкосновения.

"Украинская сторона Совместного центра контроля и координации заявляет, что указанные случаи произошли вследствие того, что представители вооруженных формирований Российской Федерации продолжают практику создания длинных очередей для мирных жителей во время пересечения линии соприкосновения, что делает невозможным оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи самым незащищенным слоям населения", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Также мы писали о том, что во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.

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