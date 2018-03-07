На Донбассе под обстрелом боевиков ранен украинский воин

С начала суток 7 марта боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции: в результате был ранен военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что обстрел велся на донецком направлении из стрелкового оружия под Красногоровкой.

"В результате этого обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

На других участках, согласно данным штаба, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Украинские военные, которые выполняют задание на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за боевиками.

Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию.

Также в сети появилась история пленения россиянина, которую рассказал известный украинский журналист.