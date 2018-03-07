На Донбассе под обстрелом боевиков ранен украинский воин

Сегодня, 19:17

Боевики обстреляли позиции украинцев под Красногоровкой

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

С начала суток 7 марта боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции: в результате был ранен военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что обстрел велся на донецком направлении из стрелкового оружия под Красногоровкой.

"В результате этого обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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На других участках, согласно данным штаба, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Украинские военные, которые выполняют задание на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за боевиками.

Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию. 

Также в сети появилась история пленения россиянина, которую рассказал известный украинский журналист.
Донбасс, боевики, обстрел, перемирие
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"Сегодня"

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