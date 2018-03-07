На Донбассе под обстрелом боевиков ранен украинский воин
Боевики обстреляли позиции украинцев под Красногоровкой
С начала суток 7 марта боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции: в результате был ранен военнослужащий ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Отмечается, что обстрел велся на донецком направлении из стрелкового оружия под Красногоровкой.
"В результате этого обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
На других участках, согласно данным штаба, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.
Украинские военные, которые выполняют задание на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за боевиками.
Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию.
Также в сети появилась история пленения россиянина, которую рассказал известный украинский журналист.
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