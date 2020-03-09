На Донбассе погиб воин из Херсонской области: известно имя героя

Погибший воин был родом из села Райское, где родился в 1991 году

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 8 марта, погиб военнослужащий из Херсона Евгений Черных.

Об этом сообщило херсонское коммунальное предприятие "Оберег".

Сообщается, что погибший воин был родом из села Райское, где родился в 1991 году. Служил он в составе 57-й бригады.

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А в Виннице в Доме офицеров состоялась церемония прощания с лейтенантом Дмитрием Фирсовым, командиром взвода механизированного батальона. Боец погиб 6 марта в результате подрыва боевой машины пехоты вблизи поселка Крымское в Луганской области. Почтить память героя пришли жители города, боевые побратимы и родственники.

Напомним, в течение суток воскресенья, 8 марта, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, где ранее под пули снайпера попал мирный житель, погиб украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один боец получил боевую травму.

Также 7 марта враг шесть раз атаковал позиции украинской армии, применяя при этом минометы калибра 82 мм.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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