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На Донбассе правоохранители нашли большой тайник с боеприпасами, фото

Сегодня, 12:34

Арсенал с оружием находился на территории заброшенного дома

На Донбассе правоохранители нашли большой тайник с боеприпасами, фото Донбасс Арсенал с оружием находился на территории заброшенного дома

В Луганской области сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большой склад боеприпасов на территории заброшенного дома в Новоайдарском районе. Об этом написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Полиция Луганщины, так между прочим, изъяла целый склад боеприпасов. Спасибо за службу!", — написал генерал.

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Смертельное оружие находилось в хозяйственной постройке во дворе заброшенного дома № 5 по улице Гагарина.

На месте правоохранители изъяли 16 самодельных взрывных устройств; восемь реактивных двигателей к гранате ПГ-7; 16 минометных мин 120 мм; мотопехотная осколочная мина направленного действия МОН-50; 46 корпусов гранат; электронный взрыватель промышленный ЭДП; пять запалов УЗРГМ-2; десять минных запалов М5; 66 корпусов выстрела ВОГ-17М; 110 пакетов метательного заряда; 14 пачек дополнительных пучков пороха; 38 дополнительных пучков пиротехнической смеси; 11 ручных противотанковых гранат РПГ-22; 881 патрон калибром 7,62 мм; 69 патронов калибром 5,45 мм; 117 патронов калибром 12,7 мм.

Напомним, ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который хотел ввезти в Украину артиллерийскую систему.

Кроме этого, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

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Донбасс арсенал боеприпас

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