Ситуация на Донбассе: боевики снова ударили по позициям ВСУ

За минувшие сутки, 30 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", – говорится в сообщении.
Обстрел позиций Объединенных сил враг устроил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Луганского. Там боевики открыли огонь из гранатометов различных систем.
"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – рассказали в ООС.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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