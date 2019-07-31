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Ситуация на Донбассе: боевики снова ударили по позициям ВСУ

Сегодня, 07:10

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

/ Фото: Getty Images

Ситуация на Донбассе: боевики снова ударили по позициям ВСУ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Донбасс Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

За минувшие сутки, 30 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", – говорится в сообщении.

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Обстрел позиций Объединенных сил враг устроил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Луганского. Там боевики открыли огонь из гранатометов различных систем.

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"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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