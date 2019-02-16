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На Донбассе при разминировании тайника погиб сапер, трое полицейских получили ранения

Сегодня, 20:04

В Донецкой области погиб спасатель ГСЧС, трое копов получили осколочные ранения

На Донбассе при разминировании тайника погиб сапер, трое полицейских получили ранения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/84f/c74/5c684fc74e064.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/84f/c74/5c684fc74e064.jpg Донбасс В Донецкой области погиб спасатель ГСЧС, трое копов получили осколочные ранения

В Донецкой области во время разминирования тайника с боеприпасами в результате взрыва погиб сапер, трое полицейских получили ранения. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в своем Facebook.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области тайнике с боеприпасами", – рассказал он.

По словам Князева, при разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв, в результате которого сапер из рядов ГСЧС погиб на месте. Кроме того, трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

Также он добавил, что пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, а на место происшествия был направлен самолет санитарной авиации для эвакуации раненых.

Напомним, недавно во Львове на проспекте Свободы на территории Рождественской ярмарки произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар из так называемой "реберни" перекинулся на два соседних торговых павильона. Вследствие пожара пострадали несколько человек, один из них умер.

Причиной пожара на ярмарке во Львове могло послужить нарушение техники безопасности. По информации ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров и, как следствие, гибели людей являются халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

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Тег погиб, саперы, ГСЧС, полицейские, князев

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