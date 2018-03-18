На Донбассе пятеро боевиков подорвались на ручной гранате в кармане одного из них

Детонация гранаты произошла в кармане одного из боевиков по неизвестным причинам

Как минимум пять боевиков 7-ой отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск пострадали вследствие детонации боеприпаса в кармане одного из них. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО со ссы на данные украинской разведки.

"В результате игры в "карманный бильярд", еще четверо боевиков с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", – уточнили в пресс-центе.

Командиры боевиков пытались скрыть инцидент и списать ранения на боевые утраты. Однако, пока они думали как это логично объяснить, информация о происшествии стала известна высшему командованию и широкой общественности.

"Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы", – уточнили в штабе АТО.

Как сообщалось, боевики на Донбассе продолжают нарушать правила перемирия, подгоняя тяжелое вооружение к линии отвода. При этом наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали эти случаи, не допускают на объекты.

Напомним, с 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие, однако боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно нарушали и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины

Напомним, в рядах противника фиксируются серьезные проблемы, связанные с небоевыми потерями.