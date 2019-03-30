Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боевики что-то затевают под выборы: обустраивают позиции, готовят артиллерию

Сегодня, 05:19

Противник полным ходом готовится к осуществлению провокаций в день выборов

Фото: Сегодня
Боевики что-то затевают под выборы: обустраивают позиции, готовят артиллерию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e16/9d0/5c9e169d0f6bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e16/9d0/5c9e169d0f6bb.jpg Донбасс Противник полным ходом готовится к осуществлению провокаций в день выборов

Оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты готовятся к осуществлению провокаций накануне и во время проведения выборов, в т.ч. с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, значительно возросло количество мероприятий подготовки артиллерийских подразделений к применению.

"При этом, противник обустраивает дополнительные, в т.ч. ложные, позиции для проведения демонстрационных действий и введения в заблуждение относительно своих передовых позиций и путей выдвижения артиллерийских подразделений из глубины. В то же время на передовых позициях оккупантов разворачиваются дополнительные командно-наблюдательные пункты с обязательным включением в их состав корректировщика огня артиллерии", – сообщили в разведке.

Читайте также

Кроме того, с 28 марта в отдельных подразделениях российских оккупационных войск организовано досрочное возвращение военнослужащих из отпусков и командировок, личный состав переведен на казарменное положение.

Как сообщалось, боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента. Людям рекомендуют воздержаться от выезда в свободную Украину 31 марта, а также готовятся масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях.

Как недавно мы писали, 31 марта, в день выборов, в Донецке могут устроить провокацию с большим количеством жертв. Оккупанты хотят согнать на центральную площадь 100 тысяч человек, а российские пропагандисты уже "навострили камеры" и готовы снимать провокационные и выгодные Кремлю сюжеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Донбасс, разведка, боевики, артиллерия, провокации

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики что-то затевают под выборы: обустраивают позиции, готовят артиллерию". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтер о "взятии" Горловки за три дня: ВСУ по-варварски не воюют

Вчера, 23:03

Горловка – большой промышленный город, который надо брать "в клещи", а это не дело трех дней, говорит Юрий Мысягин

Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно

Вчера, 20:12

Надо помнить: по "Минску", Горловка закреплена за боевиками

Разведка усилена, враг изучен: Наев проверил готовность ВСУ на передовой

Вчера, 10:21

Подразделения ООС обеспечены боеприпасами, бойцы готовы отражать атаки врага по всей линии фронта

Жебривский о ситуации под Горловкой: Можно взять за три дня, но есть серьезная угроза

Вчера, 09:57

Украинские военные заняли новые позиции и могут освободить город, подтвердил бывший чиновник

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Развертывание Су-57 столкнулось с двумя проблемами - СМИ
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Асмус рассказала, как выплакала глаза в браке с Харламовым

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

9 признаков, указывающих на то, что вы умный человек