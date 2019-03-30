Боевики что-то затевают под выборы: обустраивают позиции, готовят артиллерию
Противник полным ходом готовится к осуществлению провокаций в день выборов
Оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупанты готовятся к осуществлению провокаций накануне и во время проведения выборов, в т.ч. с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, значительно возросло количество мероприятий подготовки артиллерийских подразделений к применению.
"При этом, противник обустраивает дополнительные, в т.ч. ложные, позиции для проведения демонстрационных действий и введения в заблуждение относительно своих передовых позиций и путей выдвижения артиллерийских подразделений из глубины. В то же время на передовых позициях оккупантов разворачиваются дополнительные командно-наблюдательные пункты с обязательным включением в их состав корректировщика огня артиллерии", – сообщили в разведке.
Кроме того, с 28 марта в отдельных подразделениях российских оккупационных войск организовано досрочное возвращение военнослужащих из отпусков и командировок, личный состав переведен на казарменное положение.
Как сообщалось, боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента. Людям рекомендуют воздержаться от выезда в свободную Украину 31 марта, а также готовятся масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях.
Как недавно мы писали, 31 марта, в день выборов, в Донецке могут устроить провокацию с большим количеством жертв. Оккупанты хотят согнать на центральную площадь 100 тысяч человек, а российские пропагандисты уже "навострили камеры" и готовы снимать провокационные и выгодные Кремлю сюжеты.
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