Боевики что-то затевают под выборы: обустраивают позиции, готовят артиллерию

Противник полным ходом готовится к осуществлению провокаций в день выборов

Фото: Сегодня

Боевики что-то затевают под выборы: обустраивают позиции, готовят артиллерию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e16/9d0/5c9e169d0f6bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e16/9d0/5c9e169d0f6bb.jpg 2019-03-30T05:19:00+02:00 Донбасс Противник полным ходом готовится к осуществлению провокаций в день выборов

Оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты готовятся к осуществлению провокаций накануне и во время проведения выборов, в т.ч. с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, значительно возросло количество мероприятий подготовки артиллерийских подразделений к применению.

"При этом, противник обустраивает дополнительные, в т.ч. ложные, позиции для проведения демонстрационных действий и введения в заблуждение относительно своих передовых позиций и путей выдвижения артиллерийских подразделений из глубины. В то же время на передовых позициях оккупантов разворачиваются дополнительные командно-наблюдательные пункты с обязательным включением в их состав корректировщика огня артиллерии", – сообщили в разведке.

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Кроме того, с 28 марта в отдельных подразделениях российских оккупационных войск организовано досрочное возвращение военнослужащих из отпусков и командировок, личный состав переведен на казарменное положение.

Как сообщалось, боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента. Людям рекомендуют воздержаться от выезда в свободную Украину 31 марта, а также готовятся масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях.

Как недавно мы писали, 31 марта, в день выборов, в Донецке могут устроить провокацию с большим количеством жертв. Оккупанты хотят согнать на центральную площадь 100 тысяч человек, а российские пропагандисты уже "навострили камеры" и готовы снимать провокационные и выгодные Кремлю сюжеты.

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