Война за Украину продолжается: в 93-й бригаде ВСУ рассказали о боевых потерях

Один из бойцов погиб во время боя, а второй – подорвался на вражеской мине

На Донбассе бойцы ВСУ эвакуировали подбитый БТР с поля боя. Фото: Facebook

Война за Украину продолжается: в 93-й бригаде ВСУ рассказали о боевых потерях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/603/de3/5c9603de3265a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/603/de3/5c9603de3265a.jpg 2019-03-23T12:34:20+02:00 Донбасс Один из бойцов погиб во время боя, а второй - подорвался на вражеской мине











В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие несколько дней бойцы Вооруженных сил Украины снова понесли потери – от погиб от пули снайпера медик в "королевской", и двое бойцов в "холодноярской" бригадах.

Как сообщили в пресс-службе 93-й холодноярской отдельной механизированной бригады, 20 марта оборвалась жизнь 34-летнего солдата Сергея Валаха из Днепра, который носил позывной "Борода", а 21 марта в бою погиб 36-летний Максим Сырин с позывным "Шаленый".

"20 марта экипаж боевой машины старшего солдата Валаха отправился подавлять огонь обнаглевшего врага. По дороге боевая машина наехала на мину. "Борода" принял на себя главный удар от взрыва, в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени, несовместимые с жизнью", – рассказали военные.

Двое других бойцов после взрыва остались живы, однако также получили ожоги разной степени тяжести и попали в госпиталь. Позже стало известно, что военные эвакуировали с поля боя обгоревшую БМП, в которой погиб "Борода". У Сергея Валаха остались родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.

"21 марта в бою с российскими оккупантами погиб солдат Максим Сырин, с позывным "Шаленый". Трагедия произошла, когда между холодноярцами и российскими оккупантами завязался стрелковый бой, в котором Максима достала вражеская пуля. Сквозное ранение головы не оставило Шаленому ни единого шанса, жизнь воина оборвалась на поле боя", – отметили в бригаде.

Максим родился в Станице Луганской. У него остались родители, жена Юлия и двое детей.

Холодноярцы выразили слова искреннего сочувствия родственникам, любимым и друзьям погибших воинов. Также в бригаде заверили, что не оставят смерти побратимов без ответа и заставят оккупантов надолго запомнить погибших бойцов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики обострили ситуацию и получили жесткий ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.

Также ВСУ на Донбассе ответили оккупантам и 18 марта: тогда боевики потеряли живую силу, БМП и транспорт. У боевиков два человека были убиты, двое – ранены.

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